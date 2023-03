Turyści nurkowali w oceanie, gdy "zdali sobie sprawę, że łódź ich zostawiła i po nich nie wróci"

Elizabeth Webster wraz z mężem Alexandrem Burckle spędzali miesiąc miodowy we wrześniu 2021 roku na Hawajach. Jedną z atrakcji podczas wypoczynku było nurkowanie w oceanie, organizowane przez firmę Sail Maui. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem. Para twierdzi, że załoga firmy nie poczekała, aż powrócą na łódź, i zostawiła ich na środku oceanu. W związku z tym młode małżeństwo złożyło teraz pozew do sądu.

Łódź odpłynęła bez turystów

Webster i Burckle znajdowali się w grupie 44 pasażerów łodzi, która 23 września 2021 roku około 10.00 rano wypłynęła z portu Lahaina. Powrót grupy zaplanowano na około 15.00. Jak wynika ze złożonego pozwu, do którego treści dotarła stacja NBC News, według pary kapitan poinformował wszystkich, że łódź będzie zakotwiczona w danym miejscu przez około godzinę, zanim odpłynie w kolejną lokalizację, ale nie podał konkretnej godziny, o której wszyscy pasażerowie powinni z powrotem znaleźć się na pokładzie.

Około 10:50 wszyscy turyści pływali i nurkowali już w wodzie. Godzinę później, około 11:50, młoda para, która odpłynęła nieco dalej, zaczęła wracać na łódź, jednak - jak wskazano w dokumencie - po około 15 minutach pływania zdali sobie sprawę, że "wciąż nie zbliżyli się do niej", a po kolejnych 15 minutach łódź znajdowała się dużo dalej niż wcześniej. W związku z tym starali się wysłać sygnał kapitanowi, że znajdują się w niebezpieczeństwie, wzywali pomocy. Mimo to łódź wyruszyła do kolejnej zaplanowanej lokalizacji.