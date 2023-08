Zabrzmiały ostrzeżenia "pull up", na pokładzie rozległy się krzyki. Raport: samolot dzieliło 228 m od oceanu

Raport w sprawie incydentu z udziałem samolotu United Airlines

Klapy to element skrzydła pozwalający zwiększyć siłę nośną samolotu, ale jednocześnie zwiększające opór aerodynamiczny. Z raportu wynika, że kapitan - po osiągnięciu odpowiedniej wysokości - nakazał ustawienie ich w pozycji 5, tymczasem drugiemu pilotowi "wydawało się, że słyszy jak kapitan ogłasza ustawienie klap na 15". Jak pisze CNN, kapitan - lecąc wówczas samolotem na wysokości 2100 stóp (640 metrów) - widząc, że klapy nie są ustawione w pozycji, jaką nakazał, zaniepokoił się, że mogą być uszkodzone. Postanowił więc obniżyć lot maszyny i zwolnić. Chwilę później w kokpicie zabrzmiały alarmy "pull up, pull up" nakazujące wznoszenie, by uniknąć zderzenia z taflą wody. Jak czytamy, samolot "znalazł się w odległości 748 stóp (228 m) od uderzenia w Ocean Spokojny". Jak informowano wcześniej, od katastrofy mogło go dzielić 5 sekund.