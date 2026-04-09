Świat Lekarz oskarżony o próbę zepchnięcia żony w przepaść właśnie usłyszał wyrok

Hawaje na nagraniu archiwalnym Źródło: Reuters Archive

W marcu 2025 roku Gerhardt Konig wraz z żoną Arielle wybrał się na górską wycieczkę hawajskim szlakiem Pali Puka z okazji jej urodzin - przypomina CNN. Prokuratura twierdzi, że w pewnym momencie doszło do kłótni między małżonkami, w trakcie której 47-latek próbował zepchnąć kobietę z klifu i dźgnąć ją strzykawką, a gdy to nie zadziałało, miał uderzyć ją kamieniem. Atak miało przerwać dwoje przechodzących obok turystów, którzy usłyszeli wołanie kobiety o pomoc.

Szlak Pali Puka na Hawajach Źródło: Shutterstock

Oskarżony twierdzi, że działał w samoobronie

Według prokuratury działanie mężczyzny motywowane było jego stanem emocjonalnym - trzy miesiące wcześniej miał odkryć relację żony z kolegą z pracy. 47-latek twierdził przed sądem, że to żona zaatakowała go pierwsza, a on działał w samoobronie. Zaprzeczył, by miał chcieć zepchnąć ją z klifu i stwierdził, że to ona uderzyła go kamieniem. Obrona mężczyzny twierdziła, że 47-latek nie jest osobą, która mogłaby popełnić morderstwo. Zapowiedziano apelację.

Prokurator Joel Garner powiedział w mowie końcowej, że Konig miał "obsesję" z powodu relacji żony z kolegą, a powstrzymało go to, że został złapany na gorącym uczynku.

Mężczyźnie początkowo postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. CNN wyjaśnia jednak, że jeśli sąd na Hawajach uzna, że na działanie oskarżonego wpłynęło silne wzburzenie emocjonalne, zarzut może być zmieniony na łagodniejszy.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.