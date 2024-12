Linie United Airlines informują o tragicznym odkryciu, jakiego we wtorek po południu dokonano wewnątrz jednego z należących do nich Boeingów. W podwoziu lecącej z Chicago do Kahului na Hawajach maszyny znaleziono zwłoki. Na ten moment nie wiadomo, kim była zmarła osoba. Nie jest też jasne, "jak i kiedy dostała się ona do wnęki nad kołem" - informują linie.