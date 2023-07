Siedem osób rannych w wyniku silnych turbulencji. "Samolot po prostu spadał"  

Samolot linii Hawaiian Airlines wpadł w silne turbulencje podczas piątkowego lotu z Honolulu na Hawajach do Sydney w Australii. Siedem osób zostało rannych, w tym troje członków załogi. Federalna Administracja Lotnictwa prowadzi dochodzenie w sprawie.

W wyniku turbulencji siedem osób odniosło obrażenia. Trojgu poszkodowanym udzielono pomocy medycznej na lotnisku w Sydney. Pozostali ranni zostali przewiezieni do szpitala, gdzie zostali przebadani. Od tego czasu troje z nich opuściło placówkę. Stan jednego pasażera pozostaje nieznany. W odpowiedzi na zapytanie CNN linie lotnicze przyznały, że kontaktowały się z tą osobą, ale nie są w stanie uzyskać informacji nt. jej kondycji zdrowotnej.

Dochodzenie w sprawie incydentu

Federalna Administracja Lotnictwa wszczęła dochodzenie w sprawie piątkowego incydentu. Wykonane przez pasażerów zdjęcia, które udostępniono w sieci, wskazują, że w trakcie lotu doszło do uszkodzenia wewnętrznej strony sufitu samolotu. W mediach pojawiają się też relacje pasażerów podróżujących wówczas do Sydney. "Samolot po prostu spadał" - opisuje w rozmowie z ABC News Sultan Baskonyali. "Nie byliśmy na to przygotowani" - dodaje kobieta, relacjonując, jak jeden z obecnych na pokładzie mężczyzn wypadł ze swojego siedzenia, a następnie uderzył głową w sufit samolotu.