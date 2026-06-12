Świat Hasło "8647" w centrum Waszyngtonu. Służby badają incydent Oprac. Adam Styczek |

Hasło "8647" w centrum Waszyngtonu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Na zdjęciach z lotu ptaka widać, że część trawy na National Mall jest jaśniejszego koloru. Te jaśniejsze obszary układają się w kształt cyfr 8, 6, 4 i 7 (trzy ostatnie mniej widoczne na zdjęciach). Nie jest jasne, kiedy dokładnie oznaczenia pojawiły się w centrum miasta.

Cyfry te używane są jako symbol sprzeciwu wobec Trumpa. Jego administracja interpretuje je jako groźbę wobec prezydenta. Jak zauważyła stacja CNN, za kilka dni w tej okolicy mają zgromadzić się tłumy z okazji gali UFC, która obędzie się w dniu urodzin Trumpa przed Białym Domem.

Hasło "8647" w centrum Waszyngtonu Źródło zdjęcia: Reuters

Rzecznik departamentu spraw wewnętrznych określił oznaczenia jako "obłąkany wandalizm", który "nie będzie tolerowany". "Wszelkie groźby wobec prezydenta są traktowane przez resort bardzo poważnie, a nasza straż parkowa zbada ten incydent i pociągnie winnych do odpowiedzialności" - dodał rzecznik. National Mall jako chroniony obszar historyczny podlega kontroli policji parkowej (National Park Service).

Co oznacza "8647"?

W kwietniu były dyrektor FBI James Comey został oskarżony przez resort sprawiedliwości o grożenie prezydentowi po tym, jak opublikował na Instagramie zdjęcie przedstawiające te liczby ułożone z muszli.

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Liczba 86 w slangu może być rozumiana jako wezwanie do pozbycia się lub zabicia kogoś, natomiast 47 oznacza 47. prezydenta, czyli Trumpa. Według słownika Oxford English Dictionary zwrot pochodzi z żargonu kelnerskiego, gdzie 86 było skrótem oznaczającym, że jakiegoś przedmiotu nie ma w menu, lub oznaczającym wyrzucenie klienta z lokalu. W szerszym znaczeniu obecnie ma oznaczać "pozbycie się" lub "wyrzucenie" kogoś.

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