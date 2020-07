Prezydent Kosowa będzie przesłuchany w Hadze. "Wzywam was do zjednoczenia się"

Hashim Thaci, prezydent Kosowa, poinformował, że 13 lipca udaje się do Hagi. Będzie tam przesłuchany przez prokuratorów w sprawie oskarżenia o zbrodnie wojenne podczas konfliktu z Serbią w latach 1998-1999.

"Chciałbym się z wami podzielić informacją, że w poniedziałek jadę do Hagi na zaproszenie prokuratury, gdzie będę przesłuchany" - napisał Thaci na swojej stronie na Facebooku. "Podczas gdy moi rodacy, podobnie jak ja, staną w obliczu międzynarodowej sprawiedliwości z godnością i uczciwością, wzywam was do zjednoczenia się w podejmowaniu wyzwań, przed którymi stoi nasz kraj" - napisał.