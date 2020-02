"Gdyby Sulejmani chciał zabić amerykańskich generałów, byłoby to dla niego bardzo, bardzo łatwe"

Prezydent Iranu Hasan Rowhani w przemówieniu transmitowanym przez państwową telewizję wspomniał generała Kasema Sulejmaniego, podkreślając, że dążył on do "zapewnienia stabilności w regionie". Dodał, że zabicie amerykańskich generałów byłoby dla Sulejmaniego "bardzo łatwe".

- Dowódca Sulejmani był człowiekiem, który dążył do zapewnienia stabilności i spokoju w regionie - powiedział Rowhani. - Gdyby dowódca Sulejmani chciał zabić amerykańskich generałów, byłoby to dla niego bardzo, bardzo łatwe, w Afganistanie, Iraku, każdym innym miejscu. Nigdy tego nie zrobił - stwierdził prezydent Iranu. Rowhani, wspominając o ataku rakietowym Iranu na amerykańskie bazy w Iraku w odwecie za zabicie Sulejmaniego, powiedział, że irański program balistyczny nie został stworzony po to, żeby przeprowadzać ataki na sąsiednie kraje. - Nasze pociski są przeciwko terroryzmowi, nasze pociski są przeciwko przestępczości. Nigdy nie zbudowaliśmy i nie przechowywaliśmy pocisków w celu napaści. Ponownie zapewniamy wszystkich naszych sąsiadów i mieszkańców tego regionu, że naszym pragnieniem jest pokojowa koegzystencja - powiedział Rowhani.