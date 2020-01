"To ma zostać między tobą a mną". Aktorka oskarża Weinsteina o gwałt

Od środy przed sądem w Nowym Jorku trwa rozprawa ws. przestępstw na tle seksualnym, jakich miał się dopuścić producent filmowy, laureat Oscara, Harvey Weinstein. Producent nie przyznaje się do winy.

Annabella Sciorra zeznała, że zimą 1993-1994 roku wpuściła Weinsteina do swego mieszkania na Manhattanie, po czym mężczyzna zaatakował ją, gdy zorientował się, że nikogo więcej nie ma w domu. Aktorka, jak zeznała, próbowała uciec do łazienki i walczyła z Weinsteinem, ale bez powodzenia. - Czułam się obezwładniona - wyjaśniła sędziom przysięgłym 59-letnia obecnie Sciorra, wskazując na posturę Weinsteina. - Żałowałam, że otworzyłem drzwi - powiedziała. Jak dodała o zdarzeniu nie powiadomiła nikogo, nie zgłosiła też sprawy na policji, nie poszła do lekarza.