Syn ubogiego górnika, pięściarz amator, "gigant amerykańskiej historii". Harry Reid nie żyje

Harry Reid, były lider Partii Demokratycznej w amerykańskim Senacie, zmarł w wieku 82 lat. W Kongresie spędził ponad 30 lat, zaczynając jako przedstawiciel Nevady w Izby Reprezentantów. Był znany z niewybrednych wypowiedzi na temat swoich konkurentów z Partii Republikańskiej. Jako lider senackiej większości przyczynił się do przyjęcia ustawy o ochronie zdrowia - Obamacare.

"Syn Searchlight w Nevadzie, Harry nigdy nie zapomniał o swoich skromnych korzeniach. Jako pięściarz nigdy nie poddawał się walce. Wielki Amerykanin, który patrzył na problem i wierzył, że mamy możliwość, by czynić dobro" – napisał na Twitterze prezydent USA Joe Biden. "Boże błogosław Harry'ego Reida, drogiego przyjaciela i giganta naszej historii" – dodał.

Syn ubogiego górnika z Nevady

Harry Reid urodził się 2 grudnia 1939 roku w ubogiej górniczej rodzinie w niewielkim miasteczku Searchlight w Nevadzie. Wychowywał się w małym domu bez dostępu do kanalizacji, ciepłej wody czy telefonu. - W Ameryce nauczyłem się, że nieważne jest, jak wyedukowani są twoi rodzice, w co wierzą, czy nie wierzą, jaki jest ich status społeczny – my nie mieliśmy żadnego – ich kolor skóry czy majętność. Jestem tego najlepszym przykładam. Jeżeli mi się udało, każdemu może się udać - mówił polityk w 2007 roku.