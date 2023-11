Harry i Meghan przyłapani na gorącym uczynku. "Mają bogatych przyjaciół, którzy za to płacą"

Według informacji dziennika "Independent", lot z Santa Barbara do Las Vegas, gdzie w The Theatre at Resorts World odbywał się koncert Katy Perry, miał trwać 40 minut. Współwłaścicielem samolotu, emitującego średnio ok. dwóch ton dwutlenku węgla na godzinę, ma być miliarder Michael Herd. Poproszony przez "Independenta" o odniesienie się do kontrowersji wokół udziału członków rodziny królewskiej w nieekologicznym locie, dziedzic odparł krótko: - Nie mam żadnego komentarza, nie jestem nimi.