Po raz pierwszy publicznie razem od czasu powrotu do Wielkiej Brytanii
W ramach pierwszej oficjalnej wizyty para udała się do Nottingham w środkowej Anglii, które odwiedziła też przed laty, w 2017 roku. Było to wkrótce po ogłoszeniu, że zamierzają wziąć ślub. Wtedy witały ich wiwatujące tłumy, teraz - jak zauważają media - powitanie było skromniejsze, ale nie zabrakło wyrazów sympatii ze strony mieszkańców.
Wizytę Harry i Meghan rozpoczęli od odwiedzin w studiu nagraniowym The Community Recording, organizacji charytatywnej założonej w 1991 roku, aby zapewnić młodym ludziom dostęp do muzyki i nagrań. Obecnie oferuje ona szerszy zakres zajęć twórczych, sportu, mentoringu i rozwoju młodzieży. Organizacja otrzymała 1,1 miliona funtów (około pięciu milionów złotych) w ramach darowizny, o której Harry poinformował w zeszłym roku.
Wiwatujący ludzie powitali Sussexów przed budynkiem. Para zatrzymała się, by zrobić selfie z kilkoma osobami. Dostawali kwiaty, balony i upominki. - Dobrze jest wrócić - powiedziała księżna Meghan. Potem dołączyła do dziewcząt na warsztatach budowania pewności siebie.
Harry i Meghan odwiedzili też bank żywności, gdzie pomagali w przygotowywaniu paczek z jedzeniem dla lokalnej społeczności. W planach były też odwiedziny w Epic Partners, organizacji wspierającej dzieci i rodziny poprzez pracę z młodzieżą, sport, mentoring i edukację.
Czym będą się zajmować
Książę i księżna Sussex stali się postaciami budzącymi skrajne emocje, odkąd w 2020 roku zrezygnowali z obowiązków królewskich i przeprowadzili się do Kalifornii. Od tamtej pory ostro krytykują zarówno rodzinę księcia, jak i samą instytucję królewską.
Kiedy Harry wystąpił publicznie po raz pierwszy od czasu przeprowadzki, oświadczył, że "dobrze jest wrócić na brytyjską ziemię", jednak ich powrót nie obył się bez trudności. Z sondaży opinii publicznej wynika, że większość Brytyjczyków ma o nich negatywną opinię.
Nie jest też jasne, czym Sussexowie będą się teraz zajmować. "The Hollywood Reporter" pisał, że książę chce kontynuować działalność charytatywną. Zgodnie z listem, jaki król Karol III wysłał do księcia i księżnej, po powrocie do Wielkiej Brytanii nadal nie będą pełnić funkcji członków rodziny królewskiej podczas oficjalnych spotkań i nadal nie będą mogli używać tytułów "ich królewskich wysokości". W liście jasno zaznaczono, że wszelkie spotkania Sussexów będą miały charakter prywatny i nie będą oni reprezentować rodziny królewskiej.
Redagowała AZ