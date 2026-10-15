Świat Po raz pierwszy publicznie razem od czasu powrotu do Wielkiej Brytanii

Książę Harry i jego żona Meghan w Nottingham, 15 października 2026 roku Źródło zdj. gł.: NEIL HALL/EPA/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W ramach pierwszej oficjalnej wizyty para udała się do Nottingham w środkowej Anglii, które odwiedziła też przed laty, w 2017 roku. Było to wkrótce po ogłoszeniu, że zamierzają wziąć ślub. Wtedy witały ich wiwatujące tłumy, teraz - jak zauważają media - powitanie było skromniejsze, ale nie zabrakło wyrazów sympatii ze strony mieszkańców.

Wizytę Harry i Meghan rozpoczęli od odwiedzin w studiu nagraniowym The Community Recording, organizacji charytatywnej założonej w 1991 roku, aby zapewnić młodym ludziom dostęp do muzyki i nagrań. Obecnie oferuje ona szerszy zakres zajęć twórczych, sportu, mentoringu i rozwoju młodzieży. Organizacja otrzymała 1,1 miliona funtów (około pięciu milionów złotych) w ramach darowizny, o której Harry poinformował w zeszłym roku.

Wiwatujący ludzie powitali Sussexów przed budynkiem. Para zatrzymała się, by zrobić selfie z kilkoma osobami. Dostawali kwiaty, balony i upominki. - Dobrze jest wrócić - powiedziała księżna Meghan. Potem dołączyła do dziewcząt na warsztatach budowania pewności siebie.

Harry i Meghan odwiedzili też bank żywności, gdzie pomagali w przygotowywaniu paczek z jedzeniem dla lokalnej społeczności. W planach były też odwiedziny w Epic Partners, organizacji wspierającej dzieci i rodziny poprzez pracę z młodzieżą, sport, mentoring i edukację.

Czym będą się zajmować

Książę i księżna Sussex stali się postaciami budzącymi skrajne emocje, odkąd w 2020 roku zrezygnowali z obowiązków królewskich i przeprowadzili się do Kalifornii. Od tamtej pory ostro krytykują zarówno rodzinę księcia, jak i samą instytucję królewską.

Kiedy Harry wystąpił publicznie po raz pierwszy od czasu przeprowadzki, oświadczył, że "dobrze jest wrócić na brytyjską ziemię", jednak ich powrót nie obył się bez trudności. Z sondaży opinii publicznej wynika, że ​​większość Brytyjczyków ma o nich negatywną opinię.

OGLĄDAJ: Harry i Meghan znów na Wyspach. "To nie jest powrót na łono rodziny królewskiej"

Nie jest też jasne, czym Sussexowie będą się teraz zajmować. "The Hollywood Reporter" pisał, że książę chce kontynuować działalność charytatywną. Zgodnie z listem, jaki król Karol III wysłał do księcia i księżnej, po powrocie do Wielkiej Brytanii nadal nie będą pełnić funkcji członków rodziny królewskiej podczas oficjalnych spotkań i nadal nie będą mogli używać tytułów "ich królewskich wysokości". W liście jasno zaznaczono, że wszelkie spotkania Sussexów będą miały charakter prywatny i nie będą oni reprezentować rodziny królewskiej.

Redagowała AZ