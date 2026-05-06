Świat Nie chcą statku z hantawirusem na archipelagu. Szef władz apeluje o spotkanie z premierem

Wyspy Zielonego Przylądka. Do MV Hondius podpływa kabowerdyjski statek

Pod koniec kwietnia na statku MV Hondius stwierdzono zakażenie hantawirusem, który jest niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi. Do zakażenia hantawirusem najczęściej dochodzi na skutek kontaktu ze śliną, moczem lub odchodami gryzoni. W rzadkich przypadkach możliwa jest jednak transmisja wirusa między ludźmi.

Wyspy Kanaryjskie nie chcą wycieczkowca

Szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo sprzeciwił się w środę temu, by statek wycieczkowy MV Hondius zawinął na teren archipelagu. - Decyzja ta nie opiera się na żadnych kryteriach technicznych, brakuje też wystarczających informacji, które uspokoiłyby opinię publiczną lub zagwarantowały jej bezpieczeństwo - powiedział Clavijo w rozmowie ze stacją radiową COPE.

Powiadomił przy tym, że poprosił o pilne spotkanie z premierem Pedro Sanchezem. Clavijo jest liderem Koalicji Kanaryjskiej - koalicjanta Partii Ludowej, konserwatywnej partii i głównej opozycji wobec socjalistycznego rządu Sancheza.

Wcześniej w środę hiszpański nadawca państwowy TVE informował, powołując się na źródła w resorcie zdrowia, że wycieczkowiec ma zacumować na Teneryfie.

We wtorek natomiast cytowane przez agencję EFE ministerstwo zdrowia proponowało, aby statek kontynuował rejs bez zawijania na Wyspy Kanaryjskie. Resort zasugerował również, aby osoby z objawami lub podejrzeniami zakażenia hantawirusem zostały ewakuowane na Wyspach Zielonego Przylądka, u wybrzeży których statek znajdował się we wtorek.

Trzech pasażerów z objawami hantawirusa zostanie ewakuowanych na ląd

Na konferencji prasowej w Praii, stolicy Republiki Zielonego Przylądka, dyrektor generalna służby zdrowia Angela Gomes informowała, że niedługo pierwszy ze śmigłowców wyleci z archipelagu. Drugi, jak dodała, ma również pomóc w transporcie pacjentów do państw ich pochodzenia.

Wyjaśniła, że helikopterem też przybędzie "lekarz-specjalista, który wejdzie na pokład MV Hondius, aby zbadać pasażerów".

Według Gomes po "objęciu opieką lekarską pasażerów" spodziewane jest odpłynięcie statku z okolic portu w Praii, gdzie w związku z zachorowaniami zakotwiczył tymczasowo MV Hondius.

Wyspy Zielonego Przylądka. MV Hondius zakotwiczony niedaleko Prai

Gomes zapowiedziała, że ewakuacja chorych ze statku "będzie prowadzona na podstawie o rygorystycznych międzynarodowych zasad bezpieczeństwa". Dodała, że lokalna służba zdrowia nie ma doświadczenia w leczeniu hantawirusa, gdyż nigdy nie stwierdzono go na Wyspach Zielonego Przylądka.

Wprawdzie dyrektor generalna kabowerdyjskiej służby zdrowia nie określiła, dokąd zostaną ewakuowani trzej pasażerowie, ale telewizja publiczna Republiki Zielonego Przylądka TCV ustaliła, że chodzi o Holandię i Wielką Brytanię.

Gomes nie podała również liczby pasażerów, u których dotychczas wystąpiły objawy hantawirusa. Stwierdziła jedynie, że we wtorek "miały one niewielkie objawy choroby", a ich stan zdrowia określiła mianem stabilnego.

Zarażeni na pokładzie statku

Dotychczas Światowa Organizacja Zdrowia przekazała, że wśród pasażerów statku potwierdzono dwa przypadki zakażenia hantawirusem oraz podejrzewa się kolejnych pięć infekcji. Dotąd na pokładzie MV Hondius zmarły trzy osoby - holenderskie małżeństwo oraz obywatelka Niemiec.

Wnętrze statku MV Hondius

Większość pasażerów MV Hondius, który na początku kwietnia wypłynął z portu Ushuaia w Argentynie ze 150 osobami na pokładzie, stanowią obywatele Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz USA.

