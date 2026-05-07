Świat

Wiele niewiadomych wokół zakażeń hantawirusem na wycieczkowcu

Na pokładzie luksusowego holenderskiego statku MV Hondius wykryto hantawirusa
Nie żyje trzech pasażerów statku wycieczkowego. Potwierdzono jeden przypadek hantawirusa
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) uważa, że należy rozważyć podjęcie dodatkowych środków ostrożności, w tym ewakuację medyczną pasażerów i załogi wycieczkowca, na którym wykryto zakażenia hantawirusem. Argentyńskie służby epidemiologiczne poszukują możliwych źródeł zakażeń. W związku z tą sprawą zareagowały również amerykańskie służby.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało w środę ocenę zagrożenia dla Europy. Znalazły się w niej zalecenia dla pasażerów i załogi na pokładzie statku wycieczkowego, na którym doszło do zakażenia hantawirusem. Zwrócono uwagę, że wciąż istnieje wiele niewiadomych związanych z zakażeniami na wycieczkowcu - podało ECDC.

Unijna agencja opublikowała wskazówki dotyczące postępowania z pasażerami po przybyciu do punktu wjazdu do UE. ECDC skierowało też na pokład statku swojego eksperta.

Na pokładzie luksusowego holenderskiego statku MV Hondius wykryto hantawirusa
- Biorąc pod uwagę, że dostępne obecnie informacje epidemiologiczne są ograniczone, a także ze względu na długi okres inkubacji wirusa oraz potencjalne ryzyko przenoszenia hantawirusa z człowieka na człowieka, należy rozważyć podjęcie środków ostrożności, w tym ewakuację medyczną pasażerów i załogi - podkreśliła agencja.

Argentyńskie służby epidemiologiczne poszukują możliwych źródeł zakażeń hantawirusem na wycieczkowcu MV Hondius, który wypłynął z Ushuai na południu kraju. Ekipy specjalistów przeprowadzą badania tamtejszych gryzoni - ogłosiło w środę ministerstwo zdrowia Argentyny.

Resort podkreślił, że współpracuje z innymi państwami w sprawie wycieczkowca, wysyłając zestawy diagnostyczne i inne materiały. W komunikacie podkreślono, że na Ziemi Ognistej nie odnotowano przypadków hantawirusa od 1996 roku, gdy wprowadzono system obowiązkowego ich zgłaszania. Dziennik "Clarin" podał, że według jednej z hipotez Holendrzy mogli zakazić się hantawirusem podczas obserwacji ptaków w Ushuai przed wejściem na wycieczkowiec.

Departament Stanu USA prowadzi z kolei akcję, "obejmującą bezpośredni kontakt z pasażerami, koordynację dyplomatyczną oraz współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organami ochrony zdrowia" - poinformowały Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Ryzyko dla społeczeństwa amerykańskiego jest obecnie wyjątkowo niskie - dodało CDC. Mieszkańcy co najmniej trzech stanów USA byli monitorowani pod kątem potencjalnych zakażeń hantawirusem, chociaż żaden z nich nie wykazywał objawów choroby - poinformował "New York Times". Georgia monitoruje stan dwóch osób, a Kalifornia nieujawnioną liczbę mieszkańców - poinformowała gazeta.

Departament Zdrowia Publicznego stanu Georgia, w oświadczeniu dla agencji Reutera poinformował, że monitoruje dwóch mieszkańców, którzy wrócili do domów po zejściu ze statku wycieczkowego. Obie osoby są obecnie w dobrym stanie zdrowia, nie wykazują objawów infekcji i stosują się do aktualnych zaleceń CDC - dodano. Departament Zdrowia Arizony poinformował w oddzielnym oświadczeniu, że monitoruje stan jednego z mieszkańców, który był pasażerem i że nie wykazuje on objawów.

Hantawirusa wykryto na pokładzie luksusowego holenderskiego statku MV Hondius, który około trzech tygodni temu wypłynął z Ushuai w południowej Argentynie ze 150 osobami na pokładzie.

Troje pasażerów statku zmarło, a jeden w stanie krytycznym jest leczony w Republice Południowej Afryki. Zmarli to holenderskie małżeństwo oraz osoba z niemieckim obywatelstwem. Pozostałe chore osoby mają łagodne objawy.

W ocenie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ryzyko powszechnego rozprzestrzeniania się wirusa w Europie pozostaje nadal bardzo niskie. Tak prawdopodobnie pozostanie ze względu na to, że zakażenie hantawirusem wymaga bliskiego i długotrwałego kontaktu z osobą zakażoną, a także z uwagi na działania podjęte zarówno na pokładzie statku, jak i podczas schodzenia na ląd.

ECDC zaleca jednak dużą ostrożność, ponieważ nadal badane jest, gdzie i w jaki sposób doszło do zakażenia wirusem oraz jaki był zakres narażenia pasażerów i załogi.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała wcześniej, że na wycieczkowcu doszło do zakażenia Hantawirusem Andes. Według ECDC Hantawirus Andes, występujący w niektórych częściach Ameryki Południowej, może powodować zespół płucny hantawirusowy - ciężką chorobę charakteryzującą się gorączką i objawami ogólnymi, po których następuje nagła duszność i wstrząs.

Hantawirus Andes jest jedynym znanym hantawirusem, który może przenosić się z człowieka na człowieka.

Hantawirusy mogą przenosić się ze zwierząt na ludzi najczęściej poprzez wdychanie pyłu lub drobnych cząsteczek z moczu, odchodów lub śliny zakażonych gryzoni, szczególnie w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach.

