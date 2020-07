93-letni strażnik z niemieckiego obozu usłyszał wyrok. "Sprawował straż w wieżyczce naprzeciwko krematorium"

93-letni Niemiec Bruno Dey został prawomocnie skazany przez Sąd Krajowy w Hamburgu na dwa lata więzienia w zawieszeniu za pomoc w zabójstwie 5232 osób oraz w jednym przypadku za próbę zabójstwa. Były strażnik niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof już na pierwszej rozprawie przyznał się do pełnienia tam służby wartowniczej. - Żaden strażnik pełniący służbę na wieżach wartowniczych nie mógł nie widzieć tego, co się działo w obozie koncentracyjnym - powiedziała rzeczniczka Muzeum Stutthof Katarzyna Krawczyk.

Ze względu na to, że w czasie dokonywania zarzucanych mu czynów oskarżony był nieletni, proces został wszczęty przed wydziałem do spraw nieletnich hamburskiego Sądu Krajowego. W zeszłym tygodniu prokuratura wnioskowała o wyrok trzech lat pozbawienia wolności. Stefan Waterkamp, obrońca Deya, interpretował tę sprawę zupełnie inaczej niż oskarżyciele i domagał się uniewinnienia swojego klienta.

Rzeczniczka Muzeum Stutthof: żaden strażnik pełniący służbę na wieży nie mógł nie widzieć tego, co się działo w obozie

"Sprawował straż w wieżyczce naprzeciwko krematorium"

Historię Bruno Deya dla TVN24 przybliżyła doktor Danuta Drywa, kierownik Działu Dokumentacji Muzeum Stutthof. - Bruno Dey był w grupie która przybyła do obozu w sierpniu 1944, właściwie część z tej grupy przybyła pod koniec czerwca. To byli żołnierze Wehrmachtu, roczniki 1900 i młodsze. Oni mieli zastąpić tych SS-manów, których powołano na front, byli to przeważnie bardzo młodzi ludzie, ewentualnie którzy odnieśli na froncie jakieś rany, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że nie przybył tu na pewno dobrowolnie - mówiła doktor Drywa. - To była jednostka ze Szczecina, część z tych żołnierzy potem podzielono po różnych kompaniach wartowniczych - dodała.