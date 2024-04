Wideo zostało opublikowane w czasie święta Paschy, kiedy Żydzi tradycyjnie świętują biblijną historię wyzwolenia z niewoli egipskiej. W pewnym momencie nagrania Siegel rozpłakał się, wspominając obchody święta ze swoją rodziną w zeszłym roku i wyraził nadzieję, że wróci do najbliższych.

Mężczyzna, który jest jednocześnie obywatelem USA, został wzięty do niewoli wraz z żoną z kibucu Kfar Aza. Została ona później uwolniona podczas krótkiego listopadowego rozejmu.

Aviva Siegel: Nie mówię. Krzyczę

Żona Keitha, Aviva, opuściła niewolę po 51 dniach. W rozmowie z BBC przyznała, że nigdy nie wyobrażała sobie, że prawie pięć miesięcy po tym, jak pożegnała się z mężem w Strefie Gazy, będzie on nadal przetrzymywany w brutalnych warunkach.

- Nie mówię. Wołam i potrzebuję wsparcia od całego świata, aby pomógł uwolnić Keitha i wszystkich zakładników - powiedziała. - Byłam tam przez 51 dni. Wiem, jak to jest i kiedy próbuję wyobrazić sobie Keitha rzuconego w kąt, na materac na podłodze, bez żadnych praw, łamie mi to serce, a on nie jest tam ani przez jeden dzień, ani przez dwa dni - powiedziała.