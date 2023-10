Świat reaguje na "przerażające ataki" Hamasu na Izrael

Izrael może liczyć na nasze pełne poparcie - ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w rozmowie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu , która odbyła się w następstwie ataku Palestyńczyków na Izrael - poinformowała agencja Reutera. Cytuje również sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena, który powiedział, że jednoznacznie potępia "przerażające ataki" Hamasu na Izrael, a USA solidaryzują się z rządem i społeczeństwem Izraela i w pełni popierają jego prawo do samoobrony.

Również Pentagon zapewnił o chęci udzielenia Izraelowi wszelkiej pomocy. "Stany Zjednoczone postarają się zapewnić Izraelowi wszystko, czego ten potrzebuje do obrony" - powiedział cytowany przez Reutera minister obrony USA Lloyd Austin .

Ostrzeżenie przed "przepaścią"

Wysłannik ONZ do spraw Bliskiego Wschodu Tor Wennesland ostrzegł przed "niebezpieczną przepaścią" i zaapelował do stron konfliktu, by się "wycofali".