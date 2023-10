Niemiecki ekspert: za atakami na Izrael stoi Rosja

Za sobotnimi atakami Hamasu na Izrael stoi Rosja – ocenił niemiecki ekspert do spraw Europy Wschodniej Sergej Sumlenny. Analityk dorastał w Rosji i pracował w Ukrainie jako dyrektor Fundacji imienia Heinricha Boella.

"Tylko Rosja mogła wyszkolić do tego Hamas" – dodał ekspert.

Atak z użyciem tysięcy rakiet

Atak Hamasu na Izrael trwa od godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce). Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju, do ataku użyli tysięcy rakiet. Są doniesienia o 22 zabitych. Według izraelskiego ministerstwa zdrowia przyjęto do szpitali 545 osób.