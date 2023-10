Uwolnione Amerykanki wrócą do domu. "Robimy wielką imprezę, wycałujemy i wyściskamy was"

Uwolnione zakładniczki Hamasu, 18-letnia Natalie Raanan i jej matka Judith, wrócą wkrótce do Stanów Zjednoczonych. - Nie spałem przez dwa tygodnie, ale dzisiaj w końcu zasnę. Rozmawiałem z córką. Brzmiała w porządku, wygląda dobrze. Jest szczęśliwa i nie może doczekać się powrotu do domu - mówił na konferencji prasowej ojciec nastolatki i były mąż starszej kobiety.

Portal Times of Israel podał, że uwolnione kobiety to 18-letnia Natalie Raanan i jej matka - Judith. Dwie mieszkanki stanu Illinois przyjechały do Izraela na urodziny jednego z krewnych. 7 października tego roku rodzina obchodziła razem święto Simchat Tora w kibucu Nahal Oz, przy granicy ze Strefą Gazy - powiedział portalowi niewymieniony z nazwiska urzędnik izraelski wysokiego szczebla.