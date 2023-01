Hamas publikuje wideo z obywatelem Izraela przetrzymywanym od 2014 roku

czytaj dalej

Dowódca bazy Fort Still poinformował o rozpoczęciu szkolenia ukraińskich żołnierzy w obsłudze systemu obrony powietrznej Patriot, który Amerykanie dostarczą Ukrainie. Będzie to jedna bateria, która obejmuje sprzęt do wytwarzania energii, komputery, system kontroli oraz osiem wyrzutni. Tymczasem w poniedziałek dowódca sil zbrojnych USA generał Mark Milley odwiedził bazę Grafenwoehr w Niemczech, gdzie szkoli się obecnie 600 ukraińskich żołnierzy.