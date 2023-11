Hamas dziękuje premierom Hiszpanii i Belgii. Izrael odpowiada: nie zapomnimy, kto jest w tej chwili z nami

Hamas podziękował premierowi Belgii Alexandrowi De Croo oraz szefowi hiszpańskiego rządu Pedro Sanchezowi za ich poparcie dla "sprawy palestyńskiej". Jest to skutek wypowiedzi obu polityków podczas wizyty w Izraelu, Palestynie i Egipcie, przeprowadzonej w czwartek i piątek, po których doszło do kryzysu dyplomatycznego w stosunkach Belgii i Hiszpanii z Izraelem. Do sprawy odniósł się izraelski minister. "Nie zapomnimy, kto jest w tej chwili z nami, a kto wspiera morderczą organizację terrorystyczną" - napisał na platformie X.