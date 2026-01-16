Zbombardowano domy "jednego z najbardziej wpływowych liderów gangów"

Haiti ogarnięte jest przemocą gangów (nagranie archiwalne) Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację jako pierwsza podała lokalna "Gazette Haiti" w środę. Według niej haitańskie siły bezpieczeństwa zbombardowały trzy domy należące do przywódcy gangu Jimmy'ego Cheriziera, znanego jako "Barbecue". W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające dużą eksplozję w stolicy kraju, Port-au-Prince.

Les gangs de la coalition criminelle « Viv Ansanm » sont dans la tourmente. Après les opérations menées à Bel Air, Delmas 2 et Delmas 4, des drones ont été largués sur Delmas 6, fief du puissant criminel Jimmy Chérisier, alias Barbecue. Les trois maisons du caïd visées ont été… pic.twitter.com/Pfehrdd2Vf — Gazette Haiti (@GazetteHaiti) January 14, 2026 Rozwiń

Nie wiadomo czy ktokolwiek zginął, został ranny lub zatrzymany wskutek tych działań. Według gazety tuż po zrzuceniu bomb policja wkroczyła na teren budynków i skonfiskowała wyposażenie, ale nie sprecyzowano, co dokładne. Według "Haitian Times" nie wiadomo, gdzie w tej chwili przebywa "Barbecue".

Haitańska policja potwierdziła przeprowadzenie operacji wobec domu "Barbecue" w dzielnicy Delmas 6 w stolicy - miejscu, w którym od dawna działają uzbrojone grupy pod przywództwem tego gangstera. "Celem operacji jest usunięcie wszystkich gangów terrorystycznych okupujących dzielnicę i przywrócenie pokoju w tym regionie" - napisano.

Policja przekazała, że w operacji brali udział funkcjonariusze policji, wojsko, powołane przez ONZ Siły Zwalczania Gangów (GSF), rządowa specjalna grupa zadaniowa, a także prywatna firma wojskowa, która od roku wspiera rząd Haiti w operacjach z wykorzystaniem dronów.

Kim jest "Barbecue"

48-letni Cherizier to były policjant, który dowodzi koalicji gangów Viv Ansanm, powstałej we wrześniu 2023 roku jako sojusz dwóch głównych frakcji gangów działających w Port-au-Prince, G-9 i G-Pép. Według ONZ, Viv Ansanm przeprowadziła skoordynowane ataki na kluczową infrastrukturę Haiti, w tym więzienia, budynki rządowe i lotnisko.

"Barbecue" ogłosił się rewolucjonistą walczącym z elitami, deklarował, że chce poprawić los ludzi żyjących w slumsach. W rzeczywistości jednak oskarżany jest o popełnianie szeregu przestępstw, a jego postać budzi głównie strach.

W grudniu 2020 roku amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na "Barbecue" za udział w masakrze w La Saline z 2018 roku, w której podpalono ponad 400 domów, w wyniku czego zginęło ponad 70 osób. Uznano go wówczas "jednym z najbardziej wpływowych liderów gangów na Haiti". Stany Zjednoczone wyznaczyły też nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów za informacje prowadzące do jego aresztowania lub schwytania. Sankcje nałożyła na niego w październiku 2022 roku także Rada Bezpieczeństwa ONZ.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Budzi strach, choć ma się za Robin Hooda