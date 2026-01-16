Zbombardowano domy "jednego z najbardziej wpływowych liderów gangów"

Informację jako pierwsza podała lokalna "Gazette Haiti" w środę. Według niej haitańskie siły bezpieczeństwa zbombardowały trzy domy należące do przywódcy gangu Jimmy'ego Cheriziera, znanego jako "Barbecue". W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające dużą eksplozję w stolicy kraju, Port-au-Prince.
Nie wiadomo czy ktokolwiek zginął, został ranny lub zatrzymany wskutek tych działań. Według gazety tuż po zrzuceniu bomb policja wkroczyła na teren budynków i skonfiskowała wyposażenie, ale nie sprecyzowano, co dokładne. Według "Haitian Times" nie wiadomo, gdzie w tej chwili przebywa "Barbecue".
Haitańska policja potwierdziła przeprowadzenie operacji wobec domu "Barbecue" w dzielnicy Delmas 6 w stolicy - miejscu, w którym od dawna działają uzbrojone grupy pod przywództwem tego gangstera. "Celem operacji jest usunięcie wszystkich gangów terrorystycznych okupujących dzielnicę i przywrócenie pokoju w tym regionie" - napisano.
Policja przekazała, że w operacji brali udział funkcjonariusze policji, wojsko, powołane przez ONZ Siły Zwalczania Gangów (GSF), rządowa specjalna grupa zadaniowa, a także prywatna firma wojskowa, która od roku wspiera rząd Haiti w operacjach z wykorzystaniem dronów.
Kim jest "Barbecue"
48-letni Cherizier to były policjant, który dowodzi koalicji gangów Viv Ansanm, powstałej we wrześniu 2023 roku jako sojusz dwóch głównych frakcji gangów działających w Port-au-Prince, G-9 i G-Pép. Według ONZ, Viv Ansanm przeprowadziła skoordynowane ataki na kluczową infrastrukturę Haiti, w tym więzienia, budynki rządowe i lotnisko.
"Barbecue" ogłosił się rewolucjonistą walczącym z elitami, deklarował, że chce poprawić los ludzi żyjących w slumsach. W rzeczywistości jednak oskarżany jest o popełnianie szeregu przestępstw, a jego postać budzi głównie strach.
W grudniu 2020 roku amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na "Barbecue" za udział w masakrze w La Saline z 2018 roku, w której podpalono ponad 400 domów, w wyniku czego zginęło ponad 70 osób. Uznano go wówczas "jednym z najbardziej wpływowych liderów gangów na Haiti". Stany Zjednoczone wyznaczyły też nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów za informacje prowadzące do jego aresztowania lub schwytania. Sankcje nałożyła na niego w październiku 2022 roku także Rada Bezpieczeństwa ONZ.
Autorka/Autor: pb//am
Źródło: Reuters, "Haitan Times", tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: X//GazetteHaiti/screenshot