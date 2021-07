"W mgnieniu oka najemnicy wtargnęli do mojego domu i podziurawili męża kulami"

Martina Moise, żona zamordowanego prezydenta Haiti Jovenela Moise’a opisała moment, w którym zamachowcy "podziurawili" jej męża kulami po tym, gdy wtargnęli do ich domu w środku nocy. Ranna w zamachu pierwsza dama przyznała, że atak nastąpił tak szybko, że jej mąż nie był w stanie "wypowiedzieć ani jednego słowa".

Do zabójstwa 53-letniego prezydenta Haiti Jovenela Moise i postrzelenia jego żony doszło w nocy z wtorku na środę w rezydencji głowy państwa. Pierwszą damę Martinę Moise w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcem do szpitala na Florydzie.

"Na ten akt nie ma słów"

Ranna w zamachu żona zamordowanego polityka, która przebywa na leczeniu w Miami, w sobotę zamieściła na swoim Twitterze wiadomość głosową, w której zobowiązała się do kontynuowania pracy męża. Jak podaje BBC, szereg osób potwierdziło, że jest to głos Martiny Moise.

- W mgnieniu oka najemnicy wtargnęli do mojego domu i podziurawili mojego męża kulami - mówi w nagraniu pierwsza dama Haiti, opisując moment, w którym napastnicy zabili jej męża.

Pierwsza dama: nie możemy pozwolić, by krew prezydenta była przelana na próżno

- Płaczę, to prawda, ale nie możemy pozwolić, by kraj zszedł z obranego kursu - mówiła. - Nie możemy pozwolić, aby krew prezydenta Jovenela Moise'a, mojego męża, naszego prezydenta, którego tak bardzo kochamy i który kochał nas, była przelana na próżno - dodała.

Ochroniarze prezydenta mają zostać przesłuchani w przyszłym tygodniu

Jedna z prominentnych postaci opozycji otwarcie wyraziła sceptycyzm wobec obecnej wersji wydarzeń. Były haitański senator Steven Benoit powiedział w piątek lokalnej stacji radiowej Magik9, że to "nie Kolumbijczycy go zabili", ale nie przedstawił dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

Rząd Kolumbii zobowiązał się do udzielenia Haiti pomocy w śledztwie.

"Polityczna i instytucjonalna próżnia"

Zgodnie z konstytucją Haiti Moise powinien był być zastąpiony przez przewodniczącego Sądu Najwyższego, lecz zmarł on w ostatnich dniach z powodu COVID-19.

W piątek (rozwiązany przez Moisego) Senat Haiti, który zebrał się w okrojonym składzie, ogłosił swego przewodniczącego Josepha Lamberta tymczasowym prezydentem. Będzie on pełnić tę funkcję do wyborów przewidzianych na wrzesień. W obradach uczestniczyła jedna trzecia spośród wszystkich 30 senatorów. Ośmiu spośród nich opowiedziało się za uznaniem Lamberta p.o. głowy państwa. Senat, który kontynuuje swe funkcjonowanie "w trosce o zachowanie ciągłości władzy w Haiti" powołał także na stanowisko szefa nowego rządu Ariela Henry'ego, którego Moise desygnował na to stanowisko na dzień przed swą tragiczną śmiercią.