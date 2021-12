Wzrasta liczba ofiar śmiertelnych eksplozji cysterny na Haiti

Haitańskie służby medyczne informują, że liczba ofiar śmiertelnych wtorkowej eksplozji samochodu cysterny wzrosła do 75 osób. W wyniku wybuchu spalone zostały fasady kilku domów i sklepów, zniszczonych zostało także wiele samochodów i motocykli na ulicach.

Na miejscu wtorkowej eksplozji samochodu cysterny na Haiti , w drugim co do wielkości mieście tego kraju Cap-Haitien, ratownicy odnaleźli 61 ciał, natomiast Jean Gracia Coq, dyrektor głównego szpitala miejskiego Justinien, poinformował o 14 osobach, które zmarły w wyniku poparzenia. W szpitalu przebywa wiele osób z ciężkimi poparzeniami.

- Potrzebujemy wszelkiej możliwej pomocy. Szpital nie jest gotowy na tak wielu rannych - powiedział Coq. Podkreślił, że jego placówka jest w stanie normalnie leczyć do 20 osób z ranami będącymi efektem eksplozji, a w tym przypadku pacjenci z oparzeniami aż do 50 proc. powierzchni ciała muszą przebywać w poczekalni szpitala z powodu braku wolnych łóżek.

Trzydniowa żałoba narodowa na Haiti po eksplozji cysterny

Do tragedii doszło we wtorek po tym, jak kierowca cysterny próbował uniknąć zderzenia z motocyklem i stracił kontrolę nad swym pojazdem, który następnie przewrócił się. Do leżącej cysterny rzucił się tłum ludzi, chcących spuścić z niej paliwo, które obecnie jest najbardziej deficytowym towarem na Haiti. Na nic zdały się ostrzeżenia kierowcy, że zbiornik może wybuchnąć.