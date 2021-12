Wybuch cysterny na Haiti. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych

Zmarło kolejnych 15 osób, które zostały ranne w eksplozji samochodu cysterny na Haiti - poinformował zastępca burmistrza miasta Patrick Almono. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 90. Do tragicznego zdarzenia doszło w zeszły wtorek w drugim co do wielkości mieście kraju, Cap-Haitien.

Zastępca burmistrza Cap-Haitien podkreślił, że poprzedni bilans, ogłoszony kilka dni temu, mówił o 75 ofiarach śmiertelnych, ale od tego czasu w szpitalu zmarło 15 osób.

- Obecnie mamy 90 ofiar śmiertelnych - powiedział zastępca burmistrza, dodając, że "wciąż nie jest to, niestety, liczba ostateczna", biorąc pod uwagę fakt, że "stan niektórych hospitalizowanych osób jest wciąż krytyczny".

Eksplozja cysterny na Haiti Reuters

Wybuch cysterny

Do tragedii doszło w zeszły wtorek po tym, jak kierowca cysterny próbował uniknąć zderzenia z motocyklem i stracił kontrolę nad swym pojazdem, który następnie przewrócił się. Do leżącej cysterny rzucił się tłum ludzi, chcących spuścić z niej paliwo, które obecnie jest najbardziej deficytowym towarem na Haiti. Na nic zdały się ostrzeżenia kierowcy, że zbiornik może wybuchnąć. W pewnym momencie doszło do eksplozji.

- Po wypadku miejscowa ludność cywilna chciała skorzystać z okazji, by spuścić paliwo i zaczęła napełniać swoje prowizoryczne pojemniki, wskutek czego doszło do ogromnej eksplozji – tłumaczył Jerry Chandler, szef haitańskiej służby obrony cywilnej. - Nie słuchali ostrzeżeń kierowcy, że może dojść do wybuchu. Mieli ze sobą telefony, których używali jako latarek, a niektórzy próbowali przebić zbiornik młotkami - mówił Frendy Jean, komendant straży pożarnej w północnym Haiti.

We wtorek w katedrze w Cap-Haitien odbędzie się zbiorowy pogrzeb ofiar eksplozji. Do świątyni przywiezionych zostanie jednak tylko 25 trumien, bowiem większość osób, które zginęły na miejscu, została szybko pochowana w masowym grobie na cmentarzu miejskim

haiti Reuters

Niedobory paliwa na wyspie

Haiti, jeden z najbiedniejszych krajów karaibskich, boryka się z poważnym niedoborem paliwa z powodu zajęcia części krajowej infrastruktury paliwowej przez gangi. W ostatnich miesiącach uzbrojone grupy przestępcze znacznie zwiększyły swoją kontrolę nad stolicą Port-au-Prince, pilnując dróg prowadzących do trzech terminali naftowych w kraju.

Od października sieci telekomunikacyjne i wiele innych przedsiębiorstw drastycznie ograniczyło swoją działalność na Haiti z powodu braku możliwości znalezienia paliwa do generatorów. Kryzys energetyczny utrudnia również funkcjonowanie struktur medycznych w całym kraju.

Autor:momo\mtom

Źródło: PAP