Haiti pogrążone w chaosie. Z więzienia w stolicy uciekły setki więźniów. "To będzie koniec"

Od kilku dni w Port-au-Prince, stolicy Haiti, dochodzi do starć gangów z państwowymi służbami. Według CNN w sobotę setki więźniów uciekły z państwowego więzienia w tym mieście. Policja przestrzega, że jeżeli wrogowie odniosą sukces, "to będzie koniec", a "w stolicy nikt nie zostanie oszczędzony". Wcześniej przywódca koalicji gangów, które kontrolują 80 procent stolicy, Jimmy "Barbecue" Cherizier, oznajmił, że ma zamiar obalić premiera Ariela Henry'ego.

Policja z Haiti zaapelowała w mediach społecznościowych, aby wszyscy funkcjonariusze w stolicy mieli dostęp do samochodów i broni, aby pomogli policji w walce o utrzymanie kontroli nad zakładem karnym, i przestrzegł, że jeśli napastnicy odniosą sukces, "to będzie koniec", a "w stolicy nikt nie zostanie oszczędzony".

Przywódca koalicji gangów: prosimy haitańską policję i wojsko o wzięcie na siebie odpowiedzialności

Cherizier, były policjant, już we wrześniu 2023 roku oznajmił, że ma zamiar obalić władze, a walka z rządem odbędzie się "przy użyciu broni" i wszelkimi możliwymi środkami. Oświadczył też wtedy, że wspólnota międzynarodowa nie ma prawa bronić Henry'ego, który stoi na czele tymczasowego rządu powołanego po zabiciu prezydenta.

Chaos na Haiti

W ostatnich latach Haiti ogarnęła fala niepokojów i przemocy gangów. Zamieszki w Port-au-Prince nasiliły się w tym tygodniu, gdy premier udał się do Kenii , która zgodziła się objąć dowództwo misji stabilizowania Haiti, finansowanej głównie przez USA .

Premier musiał tymczasem wezwać wspólnotę międzynarodową do przysłania pomocy wojskowej, ponieważ kraj stacza się w kompletny chaos.

Rada Bezpieczeństwa ONZ w październiku 2023 roku podjęła uchwałę, która upoważniała misję wojskową "oficjalnie niereprezentującą ON"” do działania w Haiti. Kenia jest jedynym państwem, które zgodziło się objąć dowództwo takiej operacji i ma zamiar wysłać do port-au-Prince 1 tys. policjantów, do których powinny dołączyć kontyngenty z innych krajów.