Haiti ogarnięte jest przemocą gangów

"Haiti w dalszym ciągu mierzy się z alarmującym poziomem przemocy ze strony gangów, co utrudnia zagwarantowanie przestrzegania praw człowieka" - napisano w raporcie Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka.

W dokumencie podkreślono, że dochodzi też do "śmiertelnych aktów przemocy" z udziałem służb bezpieczeństwa, prywatnych spółek ochroniarskich oraz grup samoobrony.

Od 1 marca 2025 do 15 stycznia 2026 roku na Haiti zginęło co najmniej 5519 osób, a 2608 zostało rannych. Przy czym liczba zabitych i rannych z powodu przemocy ze strony gangów wyniosła odpowiednio 1424 i 790, zaś z powodu operacji prowadzonych przeciwko gangom przez służby bezpieczeństwa - 3497 i 1742. Pozostali zabici i ranni to ofiary grup samoobrony przeciw gangom.

Zagraniczne siły zmierzają na Haiti

Na Haiti wkrótce dotrze nowa grupa zagranicznych żołnierzy. Cel wydaje się prosty: walka z gangami, które sparaliżowały życie - przekazała stacja CNN.

Najnowsza inicjatywa, wspierana przez ONZ, międzynarodowa inicjatywa znana jako Gang Suppression Force, przejmie w kwietniu rolę swojego poprzednika, kierowanego przez Kenię - Wielonarodowego Wsparcia Bezpieczeństwa.

Choć roczna misja pod dowództwem Kenii zakończyła się w październiku ubiegłego roku, co powszechnie uznano za porażkę, istnieje nadzieja, że ​​tym razem siły skorzystają z pięciokrotnego wzrostu liczby zaangażowanych żołnierzy - przekazała CNN.

Akty przemocy na Haiti

Haiti, które jest najbiedniejszym krajem Ameryki, od wielu lat jest nękane przez gangi, dopuszczające się zabójstw, gwałtów, kradzieży i porwań. Gangi kontrolują obecnie niemal całą stolicę Port-au-Prince, ale w ciągu ostatniego roku podporządkowały sobie również część przedmieść i tereny na północ od miasta - podano w raporcie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zbombardowano domy należące do "Berbecue"

Zwrócono też uwagę na nieproporcjonalne niekiedy użycie siły przez policję - doszło na przykład do 196 zbiorowych egzekucji osób podejrzanych o przynależność do gangów lub ich wspieranie.

Na Haiti wygasł w lutym mandat Prezydenckiej Rady Tymczasowej, która miała wykonywać obowiązki głowy państwa do czasu przeprowadzenia od dawna odkładanych wyborów. Tych jednak znowu nie udało się przeprowadzić, co wobec braku ustaleń, co dalej, oznacza polityczne zawieszenie. Poprzednie wybory na Haiti odbyły się w listopadzie 2016 roku.

OGLĄDAJ: "Wyręczamy państwo". Uzbrojeni lepiej od policji, chronią ich elity Zobacz cały materiał