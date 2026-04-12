Świat Wybuch paniki w zabytkowej twierdzy. Nie żyje 30 osób Michał Malinowski |

Cytadela Laferriere, Haiti

Panika wybuchła przy wejściu na teren twierdzy, ale nie wiadomo, co było jej powodem. Sytuację dodatkowo pogorszył ulewny deszcz.

Jean Genri Petit, szef obrony cywilnej w Departamencie Północnym Haiti zakomunikował, że w sobotę Cytadela Laferriere wypełniona była studentami i turystami, którzy przybyli tam, aby wziąć udział w dorocznych obchodach wpisu tego obiektu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Haiti, zmagające się z powszechną przemocą gangów, było miejsce wielu katastrof w ostatnich latach, m.in. eksplozji zbiornika paliwa w 2024 roku, w której zginęły 24 osoby, podobnego wypadku w 2021 roku, gdy zginęło 90 osób oraz w tym samym roku trzęsienia ziemi, w którym zginęło około dwa tysiące osób.

OGLĄDAJ: Rabenda o wyborze sędziów TK: prezydent nie powiedział, że nie przyjmie ślubowania