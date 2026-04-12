Wybuch paniki w zabytkowej twierdzy. Nie żyje 30 osób
Panika wybuchła przy wejściu na teren twierdzy, ale nie wiadomo, co było jej powodem. Sytuację dodatkowo pogorszył ulewny deszcz.
Jean Genri Petit, szef obrony cywilnej w Departamencie Północnym Haiti zakomunikował, że w sobotę Cytadela Laferriere wypełniona była studentami i turystami, którzy przybyli tam, aby wziąć udział w dorocznych obchodach wpisu tego obiektu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Haiti, zmagające się z powszechną przemocą gangów, było miejsce wielu katastrof w ostatnich latach, m.in. eksplozji zbiornika paliwa w 2024 roku, w której zginęły 24 osoby, podobnego wypadku w 2021 roku, gdy zginęło 90 osób oraz w tym samym roku trzęsienia ziemi, w którym zginęło około dwa tysiące osób.
