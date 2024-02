Raport: haitańskie gangi czerpią stałe dochody z wymuszeń, porwań i handlu organami

"Gangi na Haiti przeszły radykalną ewolucję od raczej nieustrukturyzowanych, zależnych od zasobów zapewnianych przez patronów publicznych lub prywatnych, do brutalnych zorganizowanych grup" - stwierdza raport opublikowany w poniedziałek przez Global Initiative Against Transnational Organised Crime.

Wymuszenia, porwania, handel organami

Jak wynika z raportu, firmy są zmuszane do płacenia gangom do 20 tysięcy dolarów tygodniowo oraz do przekazywania kontenerów transportowanych drogą morską, co pozwala przestępcom na organizację dostaw broni zamiast uzyskiwania środków z haraczu.