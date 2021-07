Prezydent zabity, osoba nr 2 zmarła na COVID-19. Haiti w kryzysie, prosi USA i ONZ o pomoc militarną

Tymczasowe władze Haiti wystosowały prośbę do USA i ONZ o pomoc w zabezpieczeniu kluczowej infrastruktury kraju po zabójstwie prezydenta Jovenela Moise'a. Stany Zjednoczone wykluczyły na razie możliwość udzielenia pomocy militarnej - pisze Reuters. O dokonanie zamachu na życie głowy państwa podejrzewana jest grupa zagranicznych najemników - głównie Kolumbijczyków, ale również dwóch Amerykanów haitańskiego pochodzenia. Waszyngton zobowiązał się do udzielenia pomocy w śledztwie. Na Haiti leci też przedstawiciel Interpolu. Tymczasem władzę przejął przewodniczący Senatu, bo konstytucyjnie umocowany jako druga osoba w państwie przewodniczący Sądu Najwyższego właśnie zmarł na COVID-19.

Do zabójstwa 53-letniego prezydenta Jovenela Moise i postrzelenia jego żony doszło w nocy z wtorku na środę w rezydencji głowy państwa. Jego żonę, Martinę Moise, w ciężkim stanie przewieziono śmigłowcem do szpitala na Florydzie.

Haitańskie służby schwytały mężczyzn, podejrzanych ok zabójstwo prezydenta Jovenela Moïse'a Jean Marc Herve/PAP/EPA

"Zdecydowanie potrzebujemy pomocy"

Haitański minister ds. wyborów Mathias Pierre powiedział, że prośba o wsparcie militarne Waszyngtonu została wystosowana w środę podczas rozmowy tymczasowego premiera kraju Claude Josepha i sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena. Jak dodał, podobny wniosek Haiti skierowało do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W liście do ambasady USA, datowanym na środę, biuro szefa rządu prosiło o wysłanie na wyspę amerykańskich oddziałów wojskowych w celu wsparcia miejscowej policji w przywróceniu bezpieczeństwa i ochronie kluczowej infrastruktury w kraju po zabójstwie prezydenta Moise - donosi Reuters, który widział dokument. Podobny list został przesłany do biura ONZ na Haiti - dodaje agencja.

- Zdecydowanie potrzebujemy pomocy i w związku z tym zaapelowaliśmy o nią do naszych partnerów międzynarodowych - zaznaczył w rozmowie z Associated Press p.o. premiera Claude Joseph. Wyjaśnił, że chodzi o wzięcie pod ochronę kluczowej infrastruktury. - Mamy nadzieję, że siły naszych partnerów wspomogą krajową policję w uregulowaniu obecnego kryzysu - dodał.

USA wykluczają zaangażowanie militarne

W piątek w Waszyngtonie poinformowano, że wysocy funkcjonariusze FBI i Departamenty Bezpieczeństwa Krajowego "zostaną wysłani w trybie pilnym na Haiti, by na miejscu dokonać oceny sytuacji". Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki zapewniła, że "USA pozostają w bliskim kontakcie z haitańskimi i międzynarodowymi partnerami dla wspomożenia Haitańczyków po zamordowaniu prezydenta kraju". Zgodnie z jej sugestią przedstawiciele amerykańskich struktur bezpieczeństwa mają omówić formy niezbędnej pomocy.

Po ogłoszeniu przez media, że p.o. premiera Claude Joseph zaapelował o wysłanie amerykańskich sił pokojowych, jeden z przedstawicieli Białego Domu przekazał dziennikarzom, że Stany Zjednoczone wykluczają na razie zaangażowanie militarne. - Nie ma w tej chwili żadnych planów udzielenia pomocy wojskowej ze strony USA - przekazał wysoki rangą amerykański urzędnik, cytowany przez agencję Reutera. Władze Haiti liczyły na skierowanie do Haiti 500 amerykańskich żołnierzy. USA wysłały na Haiti swe wojska, gdy doszło do poprzedniego mordu głowy państwa. Miało to miejsce w 1915 roku, gdy zginął prezydent Vilbrun Guillaume - przypomina agencja.