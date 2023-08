Pielęgniarka porwana wraz z dzieckiem. Co o niej wiadomo

Pielęgniarka, która została porwana na Haiti, po raz pierwszy przybyła do tego kraju po trzęsieniu ziemi z 2010 roku i wówczas "zakochała się" w Haitańczykach - informuje organizacja El Roi, dla której kobieta pracowała. Amerykanka została uprowadzona ze swoim dzieckiem w zeszłym tygodniu.

Pochodząca z Middleton w stanie New Hampshire w USA pielęgniarka Alix Dorsainvil i jej córka zostały porwane w czwartek rano na przedmieściach stolicy Haiti, Port-au-Prince. Informację o tym przekazała El Roi, chrześcijańska organizacja humanitarna, dla której kobieta pracowała. Do porwania doszło w czasie pracy na kampusie.

Haiti. Co wiadomo na temat porwanej Amerykanki

Jak przekazało El Roi, Alix po raz pierwszy na Haiti przybyła po trzęsieniu ziemi w 2010 roku . Tragedia ta odebrała życie 316 tys. mieszkańcom, a półtora miliona osób straciło dach nad głową. Według organizacji Alix wówczas jeszcze studiowała, a po przybyciu na Haiti "zakochała się w ludziach" z tego kraju. Później wielokrotnie podróżowała tam w czasie swoich wakacji. Jeszcze zanim dołączyła do zespołu El Roi, mieszkała na Haiti przez kilka lat, "okazywała miłość i troskę na różne sposoby". "Poszukuje ludzi, aby okazać im miłość i współczucie i nie wyklucza nikogo od swojej dobroci" - podkreślono.

Haiti pogrąża się w chaosie

Haiti pogrążone jest w chaosie i przemocy, które nasiliły się po zabójstwie prezydenta Jovenela Moise'a w lipcu 2021 roku. W stolicy kraju i okolicach dochodzi do setek porwań, w których napastnicy, będący członkami gangów, żądają okupu za uwolnienie swoich ofiar. Według ONZ na Haiti tylko w tym roku od stycznia do czerwca doszło do 1014 uprowadzeń. Departament Stanu USA wydał zalecenie Amerykanom przebywającym na Haiti, aby jak najszybciej opuścili ten kraj.