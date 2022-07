Wojny gangów w stolicy Haiti. ONZ: w ciągu 10 dni zginęło ponad 200 osób

czytaj dalej

Siemens Energy poinformował w poniedziałek, że turbina do Nord Stream 1, jest gotowa do dostarczenia do Rosji. Zdaniem Moskwy jej brak ogranicza przepustowość gazociągu – odmiennego zdania co do technicznych powodów zmniejszenia dostaw jest Federalna Agencja ds. Sieci. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Europa nie powinna myśleć o tym, jak oddać Rosji jakąś turbinę, a wzmacniać sankcje.