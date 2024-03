Okradziono kontener z pomocą dla noworodków. "W krytycznym momencie"

W sobotę w Port-au-Prince, stolicy Haiti, splądrowano kontener przewożący niezbędne artykuły dla noworodków i ich matek - poinformowała w oświadczeniu organizacja UNICEF. Oprócz artykułów dla matek i noworodków w zrabowanym kontenerze znajdował się także "sprzęt do wspierania wczesnego rozwoju i edukacji oraz sprzęt do pływania" - dodano.

Kradzież artykułów "ma miejsce w krytycznym momencie, kiedy dzieci ich najbardziej potrzebują" - powiedział przedstawiciel UNICEF w Haiti Bruno Maes. - Plądrowanie artykułów niezbędnych do ratowania życia dzieci musi zostać natychmiast zakończone, a dostęp do pomocy humanitarnej musi pozostać bezpieczny - dodał.

Od stycznia przemoc w Haiti pogorszyła sytuację i tak rozpadającego się systemu opieki zdrowotnej - pisze portal telewizji CNN. Według UNICEF w grupie kobiet i dzieci aż troje na czworo na obszarze Port-au-Prince nie ma dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i żywności.

Ponad 260 kontenerów znajdujących się w głównym porcie kraju należących do organizacji humanitarnych jest obecnie kontrolowanych przez zbrojne gangi.

"Policja wdraża nowe strategie"

Władze oświadczyły, że podczas piątkowej operacji doszło do wymiany ognia z bojownikami Cheriziera, której celem było "unicestwienie działania uzbrojonych gangów". Policja poinformowała również, że przejęła broń palną i odblokowała drogi w dzielnicy Lower Delmas.

Sytuacji w Haiti

Wewnątrz kraju pozostało niewiele bezpiecznych miejsc. Wszystkie drogi prowadzące z Port-au-Prince są obecnie blokowane przez gangi. Policja podjęła walkę, ma jednak ograniczone zasoby - pisze CNN. Dostęp do portów i międzynarodowego lotniska został zablokowany.

W sklepach spożywczych kończy się żywność, na stacjach benzynowych brakuje paliwa, w szpitalach brakuje zaś krwi. - Niepowodzenie w powstrzymaniu przemocy i ponownego otwarcia krytycznych szlaków logistycznych znacznie zaostrzy kryzys w służbie zdrowia - stwierdził Maes. - Jesteśmy świadkami katastrofy humanitarnej i pozostało niewiele czasu, aby to odwrócić - dodał.

Rada Bezpieczeństwa ONZ w październiku 2023 roku podjęła uchwałę, która upoważniała misję wojskową "oficjalnie niereprezentującą ONZ" do działania w Haiti. Kenia jest jedynym państwem, które zgodziło się objąć dowództwo takiej operacji i ma zamiar wysłać do Port-au-Prince tysiąc policjantów, do których powinny dołączyć kontyngenty z innych krajów.