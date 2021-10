Amerykańscy misjonarze uprowadzeni z dziećmi na Haiti

Chrześcijańscy misjonarze ze Stanów Zjednoczonych oraz członkowie ich rodzin, w tym dzieci, zostali porwani w sobotę przez gang w stolicy Haiti, Port-au-Prince - poinformował "New York Times". Według amerykańskiego dziennika 17 misjonarzy zostało uprowadzonych, gdy opuszczali sierociniec, udając się autobusem na lotnisko.

Szczegóły porwania - do którego doszło w sobotę wieczorem - pozostają niejasne, ale miejscowi urzędnicy twierdzą, że misjonarze zostali porwani z autobusu jadącego na lotnisko, skąd niektórzy z nich mieli kontynuować podróż do innego miejsca na Haiti - poinformował "New York Times". Rzecznik Departamentu Stanu nie skomentował uprowadzenia.