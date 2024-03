Co najmniej kilkanaście osób zginęło na przedmieściach stolicy Haiti. Świadkowie mówią, że "uzbrojeni bandyci" od świtu sieją tam terror - zaatakowali bank, stację benzynową oraz prywatne rezydencje.

Rosnąca przemoc na Haiti

Pod naciskiem "Barbecue" (przywódcy gangu) i jego ludzi do dymisji podał się premier kraju. Ariel Henry wyruszył pod koniec lutego do Afryki negocjować zewnętrzną pomoc. Nie był jednak w stanie wylądować z powrotem w Haiti, bo gangi przejęły lotnisko.

Obecnie Henry przebywa w Portoryko, gdyż nie mógł wrócić do kraju z podróży zagranicznej ze względu na panujące tam przemoc i chaos. Dymisji Henry'ego domagały się m.in. gangi, które wykorzystały nieobecność premiera Henry'ego, by doprowadzić do eskalacji przemocy.