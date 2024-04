Ponad 53 tysiące osób uciekło ze stolicy Haiti w ciągu zaledwie trzech tygodni marca w związku z eskalacją przemocy uzbrojonych gangów - podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Volker Turk, szef ONZ do spraw praw człowieka mówił, że w obliczu braku funkcjonującego rządu doszło do "szokującego wzrostu liczby zabójstw i porwań", a także wszechobecnej przemocy seksualnej.

Szef ONZ ds. praw człowieka Volker Turk powiedział we wtorek, że skala łamania praw człowieka jest "bezprecedensowa we współczesnej historii Haiti", włączając zabójstwa, porwania i przemoc seksualną. Konflikt zablokował także transport kluczowych towarów i pomocy humanitarnej do stolicy kraju.