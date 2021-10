Brakuje paliwa na Haiti, zabraknie prądu w szpitalach. "Życie wielu noworodków i rodzących kobiet jest zagrożone"

Życie setek kobiet i dzieci w szpitalach na Haiti jest zagrożone z powodu brakujących dostaw paliwa - alarmuje Raoul de Torcy, zastępca przedstawiciela UNICEF na Haiti. Dostawy zaopatrzenia do stolicy sparaliżowały gangi domagające się haraczy od dostawców.

Dostawy paliwa do stolicy Port-au-Prince zostały poważnie zakłócone w ostatnich tygodniach przez falę porwań, w tym uprowadzenie w tym miesiącu grupy amerykańskich i kanadyjskich misjonarzy. Przedstawiciele branży transportowej twierdzą, że dostarczanie paliwa jest zbyt niebezpieczne dla kierowców.

UNICEF poinformował, że wynegocjował umowę z lokalną firmą na dostarczanie paliwa do szpitali w Port-au-Prince i na południowym półwyspie Haiti, które doznało trzęsienia ziemi w sierpniu, ale firma wycofała się z umowy, powołując się na obawy związane z bezpieczeństwem.

Mieszkańcy Port-au-Prince - jak podała agencja AP - desperacko poszukują benzyny i oleju napędowego, stosowanego do uruchamiania generatorów potrzebnych do zrekompensowania zawodnego systemu elektrycznego kraju. Także wiele haitańskich firm i instytucji polega na generatorach diesla, aby zapewnić energię z powodu ciągłych przerw w dostawie prądu. Brak możliwości transportu paliwa wywołał ostrzeżenia ze strony szeregu grup przemysłowych, w tym głównego dostawcy usług telefonii komórkowej w kraju, który zapowiedział, że w nadchodzących dniach mogą być zmuszeni do wyłączenia usług.