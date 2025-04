Haiti ogarnięte jest przemocą gangów Źródło: Reuters

Gangi zaatakowały kolejne miasto na Haiti. W starciach przestępców z policją w L'Artibonite zginęły co najmniej cztery osoby. Sytuacja w kraju pozostaje niestabilna.

Kluczowe fakty: Starcia gangów z policją w L'Artibonite trwają od czwartku.

Według świadków dochodzi do wymiany ognia, podpalane są domy i miasto jest sparaliżowane.

CNN pisze, że atak rozpoczął się już w czwartek, ale walki przestępców z policją trwały nadal w poniedziałek. Tym razem gangi obrały za cel miasto L'Artibonite, położone w centralnej części kraju.

Według informacji przekazanych przez Bertide Horace, rzeczniczkę jednej z lokalnych organizacji pozarządowych, w wyniku wymiany ognia zginęły co najmniej cztery osoby, w tym 11-letnie dziecko, a co najmniej 15 kolejnych osób zostało rannych. Spalono także kilkanaście domów. W związku z zagrożeniem zamknięto szkoły i sklepy.

Gangi na Haiti

L'Artibonite to kolejne miasto, które ucierpiało w wyniku ataku gangów. To niegdyś spokojna rolnicza okolica, która stała się jednym z epicentrów przemocy w kraju. Lokalne media podają, że członkowie gangów chcą przejąć kontrolę nad strategicznymi obszarami tego miasta.

W ostatnich latach gangi przeprowadziły ataki na miasta położone w centralnej części kraju. W marcu zaatakowały one Mirebalais. Wtedy uzbrojeni napastnicy, jadąc przez miasto, strzelali do budynków i mieszkańców, a następnie uwolnili wszystkich osadzonych z lokalnego więzienia. Gangi kontrolują już też co najmniej 85 proc. powierzchni stolicy, Port-au-Prince.

Haitańska policja w Port-au-Prince (zdjęcie z lipca 2024) Źródło: Mentor David Lorens/EPA/PAP

W całym 2024 roku na Haiti z rąk gangów zginęło łącznie ponad 5,6 tys. ludzi według szacunków ONZ, kolejne ponad 2,2 tys. zostało rannych, a prawie 1,5 tys. - porwanych. Według informacji Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (OIM) z połowy kwietnia, w zeszłym roku ponad milion ludzi porzuciło w ciągu ostatnich 12 miesięcy swoje domy w ucieczce przed przemocą. To trzy razy więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej.