Ambasador ostrzega przed przejęciem Haiti przez gangi. "Międzynarodowa interwencja zbrojna jest konieczna"

Bocchit Edmond o sytuacji na Haiti mówił w rozmowie z brytyjskim "Guardianem". - Międzynarodowa interwencja zbrojna jest konieczna, by uniemożliwić uzbrojonym gangom przejęcie kontroli nad Haiti - oświadczył. - To ważne, żeby działać już i usunąć problem gangów, ponieważ jeśli nie zrobimy tego szybko, mogą one wkrótce przejąć kontrolę nad całym państwem - ostrzegł w rozmowie z "Guardianem" Edmond.