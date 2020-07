"Kończymy dziś 86 lat naszej tęsknoty". Muzułmańska modlitwa znów wybrzmiała w Hagii Sophii

Ufundowana przez cesarza Justyniana Wielkiego i ukończona w 537 roku Hagia Sophia, czyli bazylika Mądrości Bożej, przez prawie tysiąc lat znajdowała się w sercu chrześcijańskiego świata, będąc najwybitniejszym przykładem architektury bizantyjskiej. W 1453 roku sułtan Mehmed II - zwany odtąd Zdobywcą - podbił Konstantynopol i chociaż jego wojska splądrowały i zniszczyły miasto, to budynek ocalał. Świątynia została zamieniona w meczet, które przez niemal 500 lat stanowił symbol imperium osmańskiego.

Osmanowie dobudowali do budynku bazyliki cztery minarety oraz pokryli gipsem mozaiki przedstawiające Chrystusa, Matkę Boską i świętych oraz portrety władców, jako że według prawa muzułmańskiego w miejscu modlitw nie może być ludzkich wizerunków, a także zawiesili ogromne czarne panele z imionami Boga, proroka Mahometa oraz kalifów.

Przekształcenie w muzeum

Spotkało się to z krytyką i obawami o dalsze losy chrześcijańskiego dziedzictwa w Turcji, wyrażanymi przez m.in. ekumenicznego patriarchę Konstantynopola Bartłomieja I, patriarchę Moskwy i całej Rusi Cyryla, papieża Franciszka, sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, rządy Grecji, Cypru, Francji i rosyjską Dumę. Zaniepokojenie wyraziła też Unia Europejska.

Pierwsze modlitwy i wyznaczenie imamów

W piątek w Hagii Sophii odbywają się pierwsze modlitwy muzułmańskie. Do modlitw dołączył także prezydent. Erdogan i jego najważniejsi ministrowie w białych maseczkach na twarzach, klęczeli na niebieskich dywanikach podczas ceremonii. - Kończymy dziś 86 lat naszej tęsknoty - powiedział agencji Reutera jeden z modlących się mężczyzn. - Dzięki naszemu prezydentowi i decyzji sądu, dzisiaj będziemy mieć piątkowe modlitwy w Hagia Sophia - dodał.

Szef tureckiego Dyrektoriatu ds. Religii (Diyanet) Ali Erbas ogłosił w czwartek nominację trzech imamów, którzy będą prowadzić modlitwy w odnowionym meczecie. To Mehmet Boynukalin, profesor prawa islamskiego na Uniwersytecie Marmara w Stambule oraz Ferruh Mustuer i Bunjamin Topcuoglu – imamowie z dwóch innych stambulskich meczetów.

Erbas mianował także pięciu muezinów, którzy wzywają muzułmanów do modlitwy. Dwaj z nich to muezini ze słynnego Błękitnego Meczetu, położonego nieopodal Hagii Sophii.

Tłumy w świątyni i na placu

Jak podaje AP, przed świątynią władze wydzieliły strefy dla mężczyzn i kobiet, którzy chcą przyłączyć się do piątkowych modlitw inauguracyjnych. Kilka dróg prowadzących do budynku zostało zablokowanych. Władze podały, że ochrona obiektu będzie liczyć ok. 17 tys. osób - pisze agencja AP.