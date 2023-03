Gwinea Równikowa potwierdza osiem nowych przypadków zakażenia wirusem Marburg

W Gwinei Równikowej potwierdzono kolejne przypadki zakażenia wirusem Marburg. Jak wskazuje ONZ, obszary, na których zgłaszane są przypadki, są oddalone od siebie o około 150 kilometrów, co sugeruje szerszą transmisję wirusa.

Gwinea Równikowa potwierdziła kolejne osiem przypadków zakażenia "wysoce zjadliwym" wirusem Marburg. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w czwartek, że łączna liczba przypadków w Gwinei Równikowej wzrosła do dziewięciu. Wybuch epidemii ogłoszono tam w połowie lutego.

WHO poinformowała, że nowe przypadki w Gwinei Równikowej wykryto w prowincjach Kie Ntem, Litoral i Centro Sur. Wszystkie graniczą z Kamerunem i Gabonem. "Obszary, w których zgłaszane są przypadki, są oddalone od siebie o około 150 kilometrów, co sugeruje szerszą transmisję wirusa" - podała agencja ONZ .

Objawy zakażenia wirusem Marburg

Podobnie jak w przypadku (również zaliczanego do filowirusów) wirusa Ebola, rezerwuarem wirusa Marburg są owocożerne nietoperze. Rozprzestrzenia się on pomiędzy ludźmi poprzez bliski kontakt z płynami ustrojowymi zakażonych osób lub powierzchniami, takimi jak zanieczyszczona pościel. Bez leczenia zakażenie wirusem Marburg może być śmiertelne u od 24 do nawet 88 procent zakażonych.