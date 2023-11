Były przywódca junty wojskowej uwolniony przez ciężko uzbrojoną grupę. Jego prawnik: to uprowadzenie

Agencje AFP i Reutera, powołując się na świadków, podały w sobotę, że w centrum administracyjnym stolicy Gwinei, Konakry, słychać było strzały z ciężkiej broni automatycznej, a dostęp do tej części miasta zablokowały siły bezpieczeństwa.

Prawnik Camary: to uprowadzenie, jego życie jest w niebezpieczeństwie

Reuters - powołując się na ministra sprawiedliwości Charlesa Alphonse'a Wrighta - podał, że oprócz Camary uwolnieni zostali także trzej wysocy rangą urzędnicy. - Zostaną odnalezieni, gdziekolwiek się znajdują - oświadczył minister w radiu. Wright potwierdził też, że granice państwa zostały zamknięte, by uniemożliwić uciekinierom wyjazd z kraju.

Oskarżony o szereg morderstw, tortur i gwałtów

Camara został aresztowany we wrześniu 2022 roku i oskarżony o szereg morderstw, tortur i gwałtów popełnionych 28 września 2009 roku przez siły bezpieczeństwa na stadionie na przedmieściach Konakry, gdzie zgromadziły się dziesiątki tysięcy zwolenników opozycji. AFP przypomniało, że według raportu ONZ, zginęło wówczas co najmniej 156 osób, a co najmniej 109 kobiet zgwałconych. Camara wypiera się odpowiedzialności, obwiniając za te okrucieństwa żołnierzy.