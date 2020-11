Podpalili parlament. Żądają odejścia prezydenta

"Dla dobra kraju poprosiłem go, abyśmy razem złożyli rezygnację"

Wcześniej wiceprezydent Gwatemali, Guillermo Castillo, wezwał prezydenta Alejandro Giammattei do dymisji, dla "dobra kraju". "Dla dobra kraju poprosiłem go, abyśmy razem złożyli rezygnację" - powiedział Castillo w przesłaniu do narodu, rozpowszechnionym w mediach społecznościowych i wysłanym do agencji prasowych.