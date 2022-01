Gwatemala. Członkowie bojówek paramilitarnych skazani na kary po 30 lat więzienia za gwałty

Sąd najwyższy w Gwatemali skazał pięciu członków bojówek paramilitarnych na kary po 30 lat więzienia za zgwałcenie dziesiątek kobiet z plemienia Majów w czasie wojny domowej. Do wydarzeń doszło w latach 80. ubiegłego wieku w okolicy miasta Rabinal, znajdującego się na północ od stolicy, w środkowej części kraju. Na tym obszarze mieści się także masowy grób, w którym pochowano ponad 3 tysiące osób.

Komisarz ONZ o wyroku

Wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka w Gwatemali komentował, że rozstrzygnięcie, to "przełomowy postęp w dostępie do prawa do prawdy, sprawiedliwości i zadośćuczynienia dla kobiet będących ofiarami przemocy seksualnej w czasie wojny".