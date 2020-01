Zaprzysiężony prezydent Gwatemali. Zapowiada walkę z gigantyczną korupcją

Nowy prezydent zamierza walczyć przede wszystkim z gigantyczną korupcją. Ten problem dał o sobie znać już przed ceremonią zaprzysiężenia, która opóźniła się o pięć godzin. Jak pisze agencja Reuters, sytuację tę spowodowali odchodzący ze stanowisk niektórzy urzędnicy państwowi, którzy poprzez wprowadzenie zamieszania próbowali uniknąć aresztowania za czyny korupcyjne. 63-letni Giammatei choruje na stwardnienie rozsiane i porusza się przy pomocy kul. Nie przeszkodziło mu to jednak w wygłoszeniu płomiennego przemówienia, w którym zapowiedział zmiany. Ogłosił, że chce powołania krajowych sił antykorupcyjnych. Miałyby one zastąpić dotychczasowe organy walczące z korupcją, wspierane przez ONZ, ale zwalczane zażarcie przez poprzedniego prezydenta, uwikłanego wraz z całą rodziną w wiele afer korupcyjnych. Giamettei będzie musiał zmierzyć się także z 60-procentowym wskaźnikiem ubóstwa, powszechną przestępczością i bezrobociem, które skłaniają setki tysięcy Gwatemalczyków do migracji na północ.