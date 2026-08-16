Skuteczna broń. "Nie potrzebuje czołgów ani rakiet"

Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet w Etiopii. "Minęły lata od zakończenia wojny, a te kobiety nigdy nie usłyszały, że to, co je spotkało, było złem"

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"Dopóki te historie nie zostaną opowiedziane, nazwane po imieniu, dopóty sprawcy będą wygrywać".

Rozmawiamy z Niną Mocior, psycholożką i ekspertką ds. pomocy humanitarnej, która od lat pracuje w miejscach dotkniętych wojną, katastrofami naturalnymi i kryzysami migracyjnymi. Obecnie współpracuje z Caritas Polska, a wcześniej prowadziła projekty pomocowe dla Polskiej Akcji Humanitarnej i Organizacji Narodów Zjednoczonych m.in. w Etiopii, Jemenie, Syrii, Iraku oraz w Demokratycznej Republice Konga.

Joanna Rubin-Sobolewska: Gwałt to broń?

Nina Mocior: Tak, gwałt może być wykorzystywany jako broń wojenna. Choć często postrzega się go jako jedną z brutalnych konsekwencji konfliktu zbrojnego, w wielu miejscach świata jest stosowany celowo, jako element strategii wojennej. Obecnie ONZ wskazuje ponad 20 krajów, w których przemoc seksualna jest wykorzystywana jako taktyka wojny.