Współzałożyciel OceanGate chce wysłać tysiąc osób na Wenus. "Zapomnijcie o Titanie"

Guillermo Söhnlein, współzałożyciel firmy OceanGate, udzielił wywiadu portalowi Insider, w którym opowiedział o swoich planach dotyczących podróży ludzi na Wenus. Chce on wysłać na tę planetę tysiąc osób do 2050 roku i uważa, że może być to nawet łatwiejszym zadaniem, niż zorganizowanie podobnej wyprawy na Marsa .

Insider zauważa, że po tym, jak w łodzi podwodnej Titan należącej do OceanGate doszło do implozji, w wyniku której zginęło pięć znajdujących się wewnątrz osób, pojawiło się wiele obaw dotyczących praktyk bezpieczeństwa stosowanych przez firmę oraz jej podejścia do innowacji. To jednak nie powstrzymuje Söhnleina przed kolejnymi tego typu planami. Apeluje on, aby zapomnieć o tragedii Titana i uważa, że eksploracja Wenus nie jest tak szalonym pomysłem, jak by się mogło wydawać.