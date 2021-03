Gubernator stanu Nowy Jork pozbawiony uprawnień nadzwyczajnych związanych z pandemią

Ograniczenie władzy gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo to efekt zaniżania statystyk liczby zgonów pensjonariuszy domów seniora i zarzutów o molestowanie seksualne. W piątek Cuomo stracił tymczasowe uprawnienia nadzwyczajne, które otrzymał w związku z pandemią COVID-19.

Zgromadzenie stanowe uchwaliło w piątek akt prawny stosunkiem głosów 107 za i 43 przeciw, a Senat Nowego Jorku zatwierdził go stosunkiem 43:30. Ustawa utrzymuje około 100 nakazów odnoszących się do pandemii koronawirusa, które wydał dotychczas Cuomo, ale mają one pozostać pod ścisłym nadzorem legislacyjnym.