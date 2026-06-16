Świat Gubernator Kalifornii: trafiliśmy z żoną na listę celów Trumpa Oprac. Adam Styczek |

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Wideo archiwalne Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: JOHN G. MABANGLO/PAP/EPA

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"Dziś ja i moja żona trafiliśmy na listę celów Donalda Trumpa. Polecił swojemu departamentowi sprawiedliwości wszczęcie wobec nas dochodzenia. Nie znaleźli żadnego przestępstwa, próbują jakieś znaleźć" - napisał Gavin Newsom na platformie X.

Gubernator Kalifornii ocenił, że Trump "atakuje go" w związku z tym, że rozważa start w wyborach prezydenckich.

"Nie znosi tego, że konsekwentnie wytykam mu jego działania. Jest po prostu najbardziej skorumpowanym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych" - oświadczył demokrata.

Wieczorem biuro Newsoma wezwało administrację Trumpa do ujawnienia "wszelkich dokumentów dotyczących politycznie motywowanych, bezpodstawnych działań Departamentu Sprawiedliwości Trumpa". "Naród amerykański ma prawo wiedzieć, kto zlecił to nadużycie władzy i jak daleko ono zaszło" - dodał polityk we wpisie na platformie X.

"Nie mamy nic do ukrycia. Panie prezydencie, proszę bardzo - niech pan przyjdzie po mnie. Nigdzie się nie wybieram. Cały kraj patrzy" - zakończył.

Today, my wife & I joined Donald Trump’s hit list. He has directed his Department of Justice to investigate us. They have not found a crime - they are simply trying to find one.



He isn't coming after me because of mean tweets, but because I am considering running for President.… pic.twitter.com/tVYk3WUvO8 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 15, 2026 Rozwiń

"New York Times": liczne federalne śledztwa w sprawie Newsoma

Na dołączonym nagraniu Newsom przekazał, że agenci federalni przesłuchiwali jego przyjaciół i współpracowników.

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Osoba zaznajomiona z tą sprawą przekazała dziennikowi "New York Times", że jednocześnie prowadzonych jest wiele federalnych postępowań dotyczących gubernatora, w tym jedno obejmujące finanse jego żony.

Źródło utrzymuje, że śledztwa zostały wszczęte przez federalne organy ścigania w Kalifornii na podstawie informacji przekazanych przez świadków i nie były zainicjowane przez urzędników w Waszyngtonie.

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Według biura gubernatora w ciągu ostatniego tygodnia federalni agenci kontaktowali się z kilkoma osobami powiązanymi z rodziną Newsomów.

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