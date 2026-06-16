Gubernator Kalifornii: trafiliśmy z żoną na listę celów Trumpa
"Dziś ja i moja żona trafiliśmy na listę celów Donalda Trumpa. Polecił swojemu departamentowi sprawiedliwości wszczęcie wobec nas dochodzenia. Nie znaleźli żadnego przestępstwa, próbują jakieś znaleźć" - napisał Gavin Newsom na platformie X.
Gubernator Kalifornii ocenił, że Trump "atakuje go" w związku z tym, że rozważa start w wyborach prezydenckich.
"Nie znosi tego, że konsekwentnie wytykam mu jego działania. Jest po prostu najbardziej skorumpowanym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych" - oświadczył demokrata.
Wieczorem biuro Newsoma wezwało administrację Trumpa do ujawnienia "wszelkich dokumentów dotyczących politycznie motywowanych, bezpodstawnych działań Departamentu Sprawiedliwości Trumpa". "Naród amerykański ma prawo wiedzieć, kto zlecił to nadużycie władzy i jak daleko ono zaszło" - dodał polityk we wpisie na platformie X.
"Nie mamy nic do ukrycia. Panie prezydencie, proszę bardzo - niech pan przyjdzie po mnie. Nigdzie się nie wybieram. Cały kraj patrzy" - zakończył.
"New York Times": liczne federalne śledztwa w sprawie Newsoma
Na dołączonym nagraniu Newsom przekazał, że agenci federalni przesłuchiwali jego przyjaciół i współpracowników.
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Osoba zaznajomiona z tą sprawą przekazała dziennikowi "New York Times", że jednocześnie prowadzonych jest wiele federalnych postępowań dotyczących gubernatora, w tym jedno obejmujące finanse jego żony.
Źródło utrzymuje, że śledztwa zostały wszczęte przez federalne organy ścigania w Kalifornii na podstawie informacji przekazanych przez świadków i nie były zainicjowane przez urzędników w Waszyngtonie.
Według biura gubernatora w ciągu ostatniego tygodnia federalni agenci kontaktowali się z kilkoma osobami powiązanymi z rodziną Newsomów.