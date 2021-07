Wyraził skruchę za "działania z przeszłości". Pierwszy więzień, który za prezydentury Bidena opuścił Guantanamo

Abdul Latif Nasser otrzymał rekomendację do zwolnienia z Guantanamo jeszcze w 2016 roku, za prezydentury Baracka Obamy, mimo to pozostał za kratkami aż do teraz. Obywatel Maroka był podejrzany o walkę w szeregach talibów w Afganistanie w 2001 roku. Podczas przesłuchania przed zwolnieniem wyraził skruchę za swoje "działania z przeszłości", choć nigdy nie postawiono mu zarzutów. Nasser został już przetransportowany do swojego kraju, gdzie znajdzie się pod nadzorem miejscowych władz.